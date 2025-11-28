Associação 30Por1Linha: 10 anos a ligar cultura, natureza e pessoas no Médio Tejo

A associação 30Por1Linha nasceu em 2015 da vontade de um grupo de jovens criar algo que respondesse às suas inquietações e que unisse duas áreas que raramente convivem no mesmo projecto: a cultura e a educação ambiental. Entre Tomar e Torres Novas, esta fusão improvável tornou-se a identidade de uma das poucas entidades do Médio Tejo a trabalhar ambas as frentes de forma contínua, apesar de o fazer exclusivamente com voluntários.

Filipa Coelho, 45 anos, mestre em Gestão e Conservação de Recursos Naturais, recorda que a associação surgiu da ausência de um espaço onde o grupo se sentisse representado. “Cada um tinha interesses diferentes, uns mais culturais, outros ambientais, e queríamos um projecto onde concretizássemos as nossas próprias ideias”, explica. O nome nasceu dessa mistura, quando alguém brincou dizendo “também queremos fazer 30 por uma linha”, expressão que acabou por ficar. Na vertente cultural, Sónia Costa, 46 anos, ligada às artes performativas, impulsiona o trabalho de valorização da cultura oral através do teatro de fantoches.

Reinventam contos, memórias e expressões antigas, transformando-os em pequenas peças que têm levado a escolas, bibliotecas e museus de várias regiões do país. Já no campo ambiental, a associação dinamiza passeios interpretativos, observações de aves, oficinas de caixas-ninho, saídas para observar borboletas e diversas acções de ciência cidadã, incluindo monitorizações no âmbito do Projecto Rios. Entre os trabalhos de maior impacto está a identificação de árvores de grande porte, liderada por Hugo Ribeiro, que já conseguiu ver três carvalhos do concelho de Tomar classificados pelo ICNF como Árvores de Interesse Público, garantindo-lhes proteção acrescida. Para Filipa Coelho, cada uma destas actividades pretende aproximar as populações da biodiversidade local e fomentar uma relação mais consciente com os ecossistemas que as rodeiam.

O impacto do trabalho e os desafios

Ao longo dos anos, a associação tem sentido o impacto crescer, mesmo que o percurso seja limitado pelo tempo disponível dos voluntários. “Podíamos fazer muito mais, mas cada um tem o seu emprego. O associativismo hoje é muito isto”, refere Filipa Coelho. Ainda assim, a resposta do público tem sido motivadora, contando Sónia Costa que já foi abordada por crianças que recordam ensinamentos transmitidos nas peças, algo que descreve como “fantástico”, por perceber que aquilo que cria permanece na memória das pessoas. Na área ambiental, a mudança também tem sido visível, relatando a dirigente que muitas pessoas passaram a procurar a associação para identificar espécies ou saber como protegê-las. “Quando alguém nos manda a fotografia de um escaravelho vaca-ruiva e pergunta ‘É esta? Devo protegê-la?’, isso para mim é brutal. É aí que percebemos que vale a pena”, sublinha.

Apesar do entusiasmo, a gestão de tempo, a falta de recursos e o cansaço acumulado são desafios constantes. A associação conta com apoios pontuais das Câmaras de Tomar e Torres Novas, mas o seu núcleo activo é composto apenas por quatro pessoas. “Somos sempre os mesmos e é cansativo. Há momentos em que nos perguntamos se devemos continuar”, admite Filipa Coelho, acrescentando Sónia Costa que um dos factores que mantém a associação viva é a força da causa. “Podes ter muito dinheiro, mas se a causa não te mover, as associações acabam por morrer”, frisa. Ambas defendem que falta maior valorização do associativismo e mais participação cívica, factores que poderiam permitir que muitas associações fossem mais independentes. Ainda assim, continuam a sonhar com o futuro, garantem.