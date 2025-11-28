Politécnico de Tomar assinala Dia da Pessoa com Deficiência com acção de sensibilização

O Politécnico de Tomar vai assinalar o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência com uma acção de sensibilização intitulada “Educação para todos”, dinamizada pela Associação Portuguesa de Neuromusculares. A iniciativa tem lugar no dia 3 de Dezembro pelas 14h00, no auditório Doutor José Bayolo Pacheco de Amorim, no campus em Tomar.

O projecto “Educação para Todos”, lançado pela Associação Portuguesa de Neuromusculares (APN), visa promover a inclusão de alunos com deficiência no seu ambiente escolar. Com tema centrado nos “Direitos Humanos e na Educação Inclusiva”, este projeto procura promover uma escola mais acessível, igualitária e livre de barreiras, garantindo que todos os jovens tenham as mesmas oportunidades de aprendizagem e participação.

O projecto, co-financiado pelo Programa de Financiamento a Projectos do INR, I.P. para o ano de 2025, surge como resposta aos desafios persistentes na implementação da educação inclusiva. Esses desafios são: barreiras físicas, que dificultam o acesso e a mobilidade nas escolas; barreiras atitudinais, relacionadas com preconceitos e falta de informação sobre a deficiência e recursos insuficientes, nomeadamente falta de formação especializada e apoio individualizado.

A ação de sensibilização “Educação para todos”, é dirigida a docentes, auxiliares, técnicos, estudantes, encarregados de educação e a todos/as aqueles/as com interesse na temática, com o objectivo de promover a igualdade de oportunidades e combater estereótipos sobre a deficiência. Bem como criar um espaço de partilha e reflexão sobre os desafios e soluções para a inclusão; capacitar a comunidade educativa para adoptar práticas mais inclusivas e acessíveis e envolver as próprias pessoas com deficiência, dando-lhes voz na construção de uma escola mais equitativa.

A acção incluirá dinâmicas interativas e momentos de debate, permitindo que os participantes compreendam, na prática, o impacto das barreiras existentes e as estratégias para superá-las.

Paralelamente, os participantes terão a oportunidade de conhecer um conjunto de Tecnologias de Assistência e Reabilitação para Pessoas com Limitações Motoras e Neurofuncionais, através de vídeos demonstrativos de sistemas desenvolvidos no Politécnico de Tomar sob a coordenação do professor Gabriel Pires. Estas soluções resultam de vários projetos de investigação e desenvolvimento desenvolvidos ao longo dos últimos anos, incluindo iniciativas em curso, como o projeto BCI4ALL, financiado pela FCT/COMPETE, enquadrados no Laboratório de I&D “Vida Assistida por Ambientes Inteligentes” do IPT, focado em tecnologias que promovem a autonomia e a qualidade de vida de pessoas idosas e de pessoas com deficiência.

A participação é gratuita, mas requer inscrição obrigatória através do link: https://forms.office.com/e/t81j7dbjJF