Rock e baile tradicional na Música Velha durante a Feira de Pernes
A Sociedade Recreativa e Filarmónica Pernense, mais conhecida como Música Velha, volta a associar-se ao programa da Feira de Pernes com a organização de várias actividades, entre elas o Baile da Feira, uma tradição que é também um momento de encontros e reencontros de pernenses e amigos.
A noite de sexta-feira, 5 de Dezembro, é dedicada ao rock, com actuações adas bandas Here Is No Pumpkins – Tributo a The Smashing Pumpkins; Sikamikanico – Tributo a Red Hot Chili Peppers; e Mr. Crowley – Tributo a Ozzy Osbourne & Black Sabbath. Na noite de sábado há um DJ SET com o trio de DJs DSS, em mais uma noite dedicada ao rock. No domingo, 7 de Dezembro, pelas 22h00, começa o tradicional Baile da Feira, com a banda Pica Cebolas. Depois, madrugada dentro, há música com o DJ FranciZ.