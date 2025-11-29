Cultura | 29-11-2025 21:00
Associação Os Bravos, de Delongo, comemora 50 anos
Celebração acontece na tarde de domingo, 30 de Novembro.
O 50º aniversário da Associação “Os Bravos” vai ser comemorado na tarde de domingo, 30 de Novembro, em Delongo, concelho de Tomar. O evento conta com almoço, missa seguida de procissão e animação musical.
A ementa do almoço, que tem início às 13h00, é composta por caldo verde, porco no espeto com arroz de feijão e batatas fritas, sobremesa, café e bebidas (vinho, água e sumos). Segue-se a missa em honra de Santa Catarina e associados vivos e falecidos seguida de procissão. A abrilhantar a tarde vai estar o Grupo de Concertinas – Amigos da Gaita-Ansião.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1745
26-11-2025
Capa Médio Tejo
Edição nº 1745
26-11-2025
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1745
26-11-2025
Capa Vale Tejo
26-11-2025
Especiais de O MIRANTE
19-11-2025
Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar