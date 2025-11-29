Cartaxo celebra o Natal com muitas actividades e animação por todo o concelho

O concelho do Cartaxo acende a iluminação conta com um programa de Natal que inclui música, teatro, desporto, mercado, iniciativas nas freguesias e dezenas de atividades para famílias e comércio local.

O município do Cartaxo volta este ano a transformar o concelho num grande palco natalício, com mais de meia centena de propostas ao longo do mês de Dezembro. Entre espectáculos, oficinas, desporto, iniciativas culturais, animação de rua, programação nas freguesias e mercadinhos tradicionais, o município quer fazer do Natal um momento de encontro da comunidade com as artes, os livros, a música e com o espírito que caracteriza a época.

A festa arranca no sábado, 29 de Novembro, com o acender da iluminação de Natal às 18h00, na Praça 15 de Dezembro, seguido da Parada de Natal com a Fanfarra Drama & Beiço e da chegada do Pai Natal e dos seus duendes às ruas do comércio local. Durante todo o mês, o programa estende-se ao Centro Cultural, Biblioteca Municipal, Galeria José Tagarro, Pavilhão Municipal de Exposições, escolas e comércio local, bem como às várias freguesias, sempre com o apoio de associações, empresas, Juntas de Freguesia e comunidade escolar.

Em destaque está o espectáculo de magia de proximidade com o Mágico Tomé a 6 e 16 de Dezembro, o 69º aniversário da Biblioteca Municipal, também dia 6, decorrendo no mesmo dia workshop de magia e uma demonstração de ballet pela Sociedade Filarmónica Cartaxense, ambos na Galeria José Tagarro. A 7 de Dezembro, decorre o musical “Casa de Chocolate” no Centro Cultural e entre 9 e 10 de Dezembro o Pavilhão Municipal de Exposições acolhe a Festa de Natal para centenas de crianças do pré-escolar e 1º ciclo. No dia 10, às 21h30, o município assinala o 210º aniversário da elevação do Cartaxo a concelho com as típicas cerimónias solenes no Salão Nobre dos Paços do Concelho, sendo este também um dos momento altos da programação.

O desporto também vai marcar presença, com a manhã de dia 13 a arrancar com o “Natal a Pedal” e a Caminhada de Natal, ambos com partida na Praça 15 de Dezembro, seguindo-se animação de rua, contos infantis com Matilde Breyner e um torneio solidário de futsal a favor da causa animal. A 20 de dezembro, o Cartaxo volta a encher-se de música com o grande concerto dos Saint Dominic’s Gospel Choir, um dos momentos fortes da programação, e no dia 21 decorre um Passeio Motard de Pais Natal pelas freguesias do concelho, acompanhado de música e animação pelas ruas.

O programa prolonga-se até 10 de janeiro, dia em que as ruas acolhem as tradicionais Janeiras e durante todo o período festivo, o Mercadinho de Natal anima a Praça 15 de Dezembro aos fins-de-semana e feriados, podendo as pessoas também visitar todos os dias a Aldeia Presépio de Luís Reis, na Rua Nova da Boavista.