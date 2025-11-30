"Cerco de Leningrado" encerra hoje mostra de teatro do Bom Sucesso em Alverca
A arte teatral voltou a ganhar palco em Vila Franca de Xira com a realização da 2ª Mostra de Teatro do Centro Cultural do Bom Sucesso em Alverca, que se realizou entre os dias 28 e 30 de Novembro. O evento reuniu vários grupos de teatro não profissionais, celebrando a criatividade, o talento e a dedicação das coletividades locais. Ao longo de três dias o público assistiu a apresentações de quatro grupos: Esteiros – Grupo de Teatro, Grupo de Teatro Re/Criar do Grémio Dramático Povoense, Grupo de Teatro do Zero e Grupo de Teatro dos 7 Lemes. Cada formação levou ao palco diferentes linguagens, estilos e propostas cénicas, reflectindo a vitalidade cultural da região. A entrada foi gratuita mas sujeita a reserva prévia, devido à lotação limitada e à disposição de plateia sentada. A mostra foi promovida pelo Centro Social e Cultural do Bom Sucesso, sob coordenação técnica de David Monge, contando ainda com o apoio da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira.