Associação de Artesãos do Entroncamento estreia primeira feira e ambiciona ir mais longe

A Associação de Artesãos do Entroncamento e Médio Tejo – Mãos Unidas pela Arte realizou, entre 14 e 15 de Novembro, a sua primeira grande Feira de Artesanato no Centro Cultural do Entroncamento. O evento reuniu artesãos, gastronomia e animação musical, e contou também com a presença do executivo municipal na abertura, num ambiente já marcado pelo espírito natalício.

O grande destaque desta primeira edição foi o crescimento da própria associação e o desafio de dar este “salto” organizativo, como sublinha a presidente, Cesarina Conceição. Em declarações a O MIRANTE, explicou que, para uma associação criada apenas em Fevereiro de 2025, preparar um evento desta dimensão implicou “trabalho diário”, quando a ideia inicial não passava de uma pequena mostra de artesanato. “Não pensei num evento desta dimensão, mas percebemos que só o artesanato não chama pessoas. Por isso, quisemos algo mais dinâmico, com música, dança, comida e bebida”, referiu, lembrando os meses passados a estabelecer contactos, parcerias e apoios para tornar a feira possível. O programa incluiu actuações da Academia de Dança e da Escola de Karaté, e a presidente fez questão de realçar que o sucesso do evento se deveu à participação de todos. “Eventos deste tipo não se fazem sem parceiros. Os artesãos, os apoios das juntas de freguesia, e de associações como o Motoclube Os Fenómenos e outras entidades locais foram fundamentais”, afirmou.

A feira reuniu cerca de 15 artesãos, incluindo participantes de Alcanena, Leiria e Pombal, com muitos deles atraídos através das redes sociais e já integrados como sócios, contando a associação com quase 40 sócios actualmente. Cesarina Conceição faz um balanço “muito positivo” do evento e apesar da afluência não ter sido tão elevada quanto o esperado, a iniciativa recebeu elogios de visitantes, participantes e entidades presentes. “Foi a primeira feira de artesanato com gastronomia e música no concelho, e as pessoas adoraram”, sublinha, acrescentando que algumas entidades já manifestaram interesse em futuras parcerias.

Na abertura, o presidente da câmara, Nelson Cunha, foi um dos que felicitou a associação e enalteceu o seu dinamismo, reforçando o valor cultural e económico do certame para o concelho. “O município tem muito orgulho em apoiar esta iniciativa, porque acreditamos em projectos que promovem o talento, a autenticidade e o espírito solidário que caracterizam o concelho”, afirmou o autarca.

Quanto ao futuro, a dirigente garante que esta será uma feira anual e deseja criar edições temáticas, como uma edição da Páscoa, mantendo sempre o objectivo de dinamizar e envolver mais entidades locais. A responsável reconhece que gerir a associação tem sido exigente, mas mantém-se optimista do seu potencial. “As dificuldades aparecem sempre, mas temos resistido. O feedback das associadas é positivo e isso confirma que estamos a crescer com bases sólidas e vontade de nos afirmarmos no concelho e fora dele”, conclui.