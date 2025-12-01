uma parceria com o Jornal Expresso
01/12/2025

 38 anos do jornal o Mirante
Cultura | 01-12-2025 11:17

Coruche levou a arte da cortiça à feira do montado em Portel


Foto: CMC
O município leva artesãos, peças de cortiça e demonstrações ao maior certame nacional dedicado ao montado, promovendo o território e o saber-fazer local.

Coruche está presente na XXIV Feira do Montado de Portel com um stand dedicado à promoção dos Territórios de Montado de Sobro e Cortiça, numa participação que procura valorizar o saber-fazer local e a riqueza material associada ao sobro, à cortiça e às tradições do concelho.
Ao longo dos vários dias do certame, artesãos e parceiros de Coruche estão a partilhar com o público o melhor do artesanato em cortiça, através de peças únicas, trabalhos manuais e demonstrações que evidenciam a mestria, a criatividade e a identidade cultural ligada ao montado.
As peças expostas variam entre objectos utilitários, trabalhos decorativos, cortiça transformada e outros produtos representativos do ecossistema, sublinhando a qualidade da produção local e o valor económico, patrimonial e artístico do montado.
A participação estende-se até segunda-feira, 1 de Dezembro.

