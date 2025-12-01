uma parceria com o Jornal Expresso
01/12/2025

 38 anos do jornal o Mirante
Cultura | 01-12-2025 18:00

Exposição “A Terra como Acontecimento” em Tomar

Sandra Cardoso, João Tenreiro e Romy Castro
Tomar recebeu na tarde de sexta-feira, 28 de Novembro, na Galeria NAC.2 do Complexo Cultural da Levada, a inauguração da nova exposição da artista plástica e investigadora Romy Castro: “A Terra como Acontecimento – Carvão e Fotografia: Territórios Desconhecidos”.

Trata-se de uma exposição que, como afirmou a própria autora, resulta de anos de investigação e de contacto com elementos naturais. “Tenho uma relação muito próxima com todas as matérias da Terra e a sustentabilidade. Esta exposição é um conjunto de conhecimento que aconteceu ao longo dos anos e que agora está aqui exposto”, explicou Romy Castro. A instalação apresenta fotografias, filmes e minérios, explorando de forma profunda a materialidade do preto e os territórios invisíveis ou desconhecidos que emergem do carvão e das paisagens geológicas.

No momento inaugural, o presidente da Assembleia Municipal de Tomar, João Tenreiro, destacou a relevância da iniciativa. “É mais uma iniciativa importante na área cultural deste município. Agradeço a presença de todos nesta inauguração”, sublinhou o autarca.

