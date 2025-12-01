Cultura | 01-12-2025 07:00
Poesia, pintura e feira do livro na Casa de Camões em Constância
A Casa-Memória de Camões em Constância vai realizar no sábado, 6 de Dezembro, pelas 16h00, mais uma Tertúlia de Poesia, desta vez dedicada ao Natal. No mesmo espaço vai ainda decorrer uma mini feira do livro de poesia, com 25 títulos da editora Rosmaninho/O MIRANTE e pode ser visitada uma exposição de pintura sobre Fernando Pessoa, da autoria de Norberto Nunes.
