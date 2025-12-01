Programa de Natal em Torres Novas com animação e incentivos ao comércio local

Para além das habituais animações de Natal, ao longo do mês de Dezembro a Câmara de Torres Novas vai promover iniciativas de teatro de rua e música itinerante.

O município de Torres Novas iniciou no sábado, 30 de Novembro, um programa de Natal com animação, teatro, música, uma feira de produtos locais, além de uma campanha com 75.000 euros em vales de oferta no comércio tradicional. O arranque das festividades, que se prolongam até 6 de Janeiro, teve lugar na Praça 5 de Outubro, com animação itinerante do grupo Pocket Rockets, seguida da inauguração da iluminação de Natal no centro histórico e de um concerto de Natal com o Coro de 3.º Ciclo do Conservatório de Música Choral Phydellius.

Entre 5 de Dezembro e 11 de Janeiro irá decorrer a campanha “Torres Novas – Natal Local”, com a emissão de cartões de oferta que permitem aos munícipes gastar o dobro do valor pago. Cada cidadão pode adquirir até 25 euros em cartões, que dão direito a 50 euros em compras, aplicáveis em comércio, restauração, alojamento e serviços locais, com exclusão de hipermercados, bebidas, tabacos e combustíveis. Os cartões podem ser comprados no serviço de tesouraria do município, no Teatro Virgínia e no Palácio dos Desportos Helena Sentieiro, mediante identificação fiscal. Segundo o município, a campanha “Torres Novas – Natal Local”, já no quinto ano, pretende incentivar o consumo no comércio local e reforçar a sustentabilidade económica do concelho. Os comerciantes aderentes serão identificados com um selo e poderão reaver os cartões utilizados pelos clientes. Ao longo do mês, a câmara irá também promover iniciativas de teatro de rua e música itinerante.

Entre 12 e 14 de Dezembro irá realizar-se a Feira dos Produtos da Terra na Praça dos Claras, estando a Corrida de São Silvestre marcada para 20 de Dezembro. Na passagem de ano, os festejos incluem concertos da banda RH+ Música Positiva e fogo de artifício, estando também prevista a presença do DJ Nuno Bruno.



