uma parceria com o Jornal Expresso
01/12/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cultura | 01-12-2025 15:00

Programa de Natal em Torres Novas com animação e incentivos ao comércio local

Programa de Natal em Torres Novas com animação e incentivos ao comércio local
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Para além das habituais animações de Natal, ao longo do mês de Dezembro a Câmara de Torres Novas vai promover iniciativas de teatro de rua e música itinerante.

O município de Torres Novas iniciou no sábado, 30 de Novembro, um programa de Natal com animação, teatro, música, uma feira de produtos locais, além de uma campanha com 75.000 euros em vales de oferta no comércio tradicional. O arranque das festividades, que se prolongam até 6 de Janeiro, teve lugar na Praça 5 de Outubro, com animação itinerante do grupo Pocket Rockets, seguida da inauguração da iluminação de Natal no centro histórico e de um concerto de Natal com o Coro de 3.º Ciclo do Conservatório de Música Choral Phydellius.
Entre 5 de Dezembro e 11 de Janeiro irá decorrer a campanha “Torres Novas – Natal Local”, com a emissão de cartões de oferta que permitem aos munícipes gastar o dobro do valor pago. Cada cidadão pode adquirir até 25 euros em cartões, que dão direito a 50 euros em compras, aplicáveis em comércio, restauração, alojamento e serviços locais, com exclusão de hipermercados, bebidas, tabacos e combustíveis. Os cartões podem ser comprados no serviço de tesouraria do município, no Teatro Virgínia e no Palácio dos Desportos Helena Sentieiro, mediante identificação fiscal. Segundo o município, a campanha “Torres Novas – Natal Local”, já no quinto ano, pretende incentivar o consumo no comércio local e reforçar a sustentabilidade económica do concelho. Os comerciantes aderentes serão identificados com um selo e poderão reaver os cartões utilizados pelos clientes. Ao longo do mês, a câmara irá também promover iniciativas de teatro de rua e música itinerante.
Entre 12 e 14 de Dezembro irá realizar-se a Feira dos Produtos da Terra na Praça dos Claras, estando a Corrida de São Silvestre marcada para 20 de Dezembro. Na passagem de ano, os festejos incluem concertos da banda RH+ Música Positiva e fogo de artifício, estando também prevista a presença do DJ Nuno Bruno.


PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1745
    26-11-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1745
    26-11-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1745
    26-11-2025
    Capa Vale Tejo
    26-11-2025
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar