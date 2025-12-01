“Se fomentarmos o interesse no cinema nos mais jovens estamos a investir no desenvolvimento cultural da região”

O Planos Film Fest - Festival Internacional de Curtas-Metragens regressou ao Cine Teatro Paraíso de Tomar, com a sua nona edição. Esta edição contou novamente com quatro sessões competitivas onde foram exibidas 20 curtas-metragens que integram a Selecção Oficial 2025. Uma seleção diversa que celebra a diversidade de vozes, culturas e formas de contar histórias. Filmes provenientes dos vários cantos do mundo, entre os quais Portugal, Grécia, Brasil, Espanha, Irão, França, China e Reino Unido. As sessões competitivas foram constituídas por um júri, integrado por Luke Morgan (realizador), Bruno Carnide (realizador), João Ricardo Oliveira (programador), Ariana Santos (realizadora e directora de arte), Paulo Peralta (crítico de cinema), Margarida Mateus (programadora), e ainda Pedro Caldeira, realizador e um dos directores do festival.

Paulo Graça, também director do festival, falou com o nosso jornal sobre a importância da música no cinema e o motivo pelo qual convidou de novo a banda de post-rock, os “Indignu”. Paulo Graça afirma que os concertos não são uma actividade paralela ao festival, mas sim uma parte integrante e um momento energético e positivo que prende a assistência. Para além das sessões competitivas e do concerto de abertura, o Planos Film Fest, como afirma Paulo Graça, tem o propósito de fomentar o interesse pelo cinema, sobretudo nos mais jovens. “Se fomentarmos o interesse pelo cinema nos mais jovens, já ganhámos”. Para o conseguir, o festival continua a ter na sua programação o “Planinhos Escolas” e “Planinhos Famílias”, que consistem em sessões de cinema abertas, dedicadas aos mais jovens e respectivas famílias.

O festival contou mais uma vez com o apoio dos seus parceiros, o Leiria Film Fest, e ainda com o Festival Internacional de Cinema de Santarém, uma parceria que reforça a lógica de circulação e convergência entre festivais periféricos e a promoção de uma geografia cinematográfica descentralizada. A nona edição do Planos Film Fest contou com uma nova iniciativa, um workshop dedicado à produção de uma curta-metragem. Paulo Graça explicou que os participantes obtêm um contacto directo com as diferentes áreas de produção cinematográfica, entre as quais argumento, produção, realização, filmagem, captação de som, interpretação e montagem. Paulo Graça faz um balanço muito positivo do festival, reforçando a importância do cinema no desenvolvimento da cultura no interior do país.