Cultura | 02-12-2025 21:00

Cegada estreia podcast sobre o pensamento e a prática teatral

A companhia de teatro Cegada, de Alverca, lançou a 27 de Novembro “Virar do Avesso”, um podcast com vídeo dedicado ao pensamento, prática e crítica teatral, com apresentação e curadoria da professora Maria João Brilhante. O projecto, gravado no Teatro-Estúdio Ildefonso Valério (TEIV), pretende aproximar o público dos processos criativos, dos seus protagonistas e das questões que atravessam a cena contemporânea.
Concebido para olhar em profundidade para o que o teatro revela e para tudo aquilo que permanece invisível, “Virar do Avesso” mergulha na essência da arte performativa, explorando a dualidade entre verdade e ficção, entre o visível e o oculto. Segundo explica a companhia em comunicado, cada episódio, artista, investigador e profissional das artes cénicas são convidados a partilhar percursos, métodos de trabalho e reflexões que moldam a sua prática.
A primeira temporada conta com nomes como o criador Ricardo Neves-Neves (Teatro do Eléctrico), a intérprete Maria João Luís (Teatro da Terra) e o actor António Simão (Artistas Unidos), entre outros. Cada conversa procura pensar ideias e inquietações, aprofundando teorias, processos e modos de pensar o palco, sempre em diálogo com os espetáculos em cartaz no TEIV.

