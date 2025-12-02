Cultura | 02-12-2025 12:00
Longra recebe Mercado de Natal
Foto Facebook CSCR Longra
A localidade de Longra, concelho de Tomar, vai receber mais uma edição do Mercado de Natal no domingo, dia 30 de Novembro. A iniciativa, que tem abertura marcada para as 11h00, vai contar com artesanato, doçaria, comida e bebida. A organização é da Lameira da Longra e do Centro Social, Cultural e Recreativo da Longra.
A animar o dia vai estar o Palhaço Manu, a Associação Thomar Sellium e o CALMA – Centro de Actividades de Lazer e Manutenção.
