Catrepe é uma tradição gastronómica na zona norte do concelho de Ourém

A 5.ª edição da Semana Gastronómica do Catrepe arrancou na tarde de 1 de Dezembro na União de Freguesias de Freixianda, Ribeira do Fárrio e Formigais, marcando o início de oito dias dedicados a um dos pratos mais emblemáticos da zona norte do concelho de Ourém. A iniciativa volta a reunir a comunidade e seis restaurantes locais na divulgação deste prato tradicional, confeccionado com a simplicidade que o caracteriza, assente em quatro ingredientes que dão forma ao sabor tão reconhecido da cabra cozida em branco com batata, cenoura e hortelã.

A sessão inaugural contou com a presença de todo o executivo municipal da Câmara de Ourém e da junta de freguesia, representados pelos respectivos presidentes Paulo Nunes, da União das Freguesias de Freixianda, Ribeira do Fárrio e Formigais, e Luís Miguel Albuquerque, presidente da Câmara Municipal de Ourém. Luís Miguel Albuquerque destacou o alcance de mais uma sessão da semana gastronómica, sublinhando o valor turístico e identitário de um prato típico da cultura local, cuja autenticidade continua a atrair visitantes e curiosos da gastronomia tradicional.

Até ao dia 8 de Dezembro, o Catrepe será servido nos restaurantes aderentes: Hotel Restaurante Termas do Agroal (Agroal), Palmeiras (Malaguarda), O Regional (Parcerias), Churrasqueira O Mendes (Freixianda), Ti Donzília (Várzea do Bispo) e Lena Boiça (Santa Teresa). Cada casa apresentará a sua interpretação do prato, sempre fiel às origens e ao legado transmitido de geração em geração. A junta de freguesia revelou ainda que está a dar os primeiros passos para a criação de uma futura Confraria do Catrepe, um projecto ainda numa fase inicial e pensado como forma de preservar e valorizar esta especialidade gastronómica.