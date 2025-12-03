uma parceria com o Jornal Expresso
03/12/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cultura | 03-12-2025 18:00

Juventude Ouriense apresentou espectáculo de patinagem artística inspirado no Rei Leão

Juventude Ouriense apresentou espectáculo de patinagem artística inspirado no Rei Leão
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Sessões do espectáculo organizado pela Juventude Ouriense contaram com muita adesão por parte do público.

A Juventude Ouriense apresentou, em três sessões (29 e 30 de Novembro e 1 de Dezembro), o seu espectáculo de patinagem artística “O Rei Leão”, uma interpretação criativa inspirada no clássico de animação da Walt Disney. Ao longo das várias sessões que registaram uma enorme adesão do público, os jovens patinadores deram vida às personagens e aos cenários das vastas planícies africanas, narrando sob rodas uma história de coragem, destino e redenção.
Simba, Nala, Scar e todo o reino animal da história foram recriados com energia e emoção, num ambiente que conquistou as famílias e público presente. A iniciativa, que decorreu no Pavilhão Gimnodesportivo do Pinheiro, contou com a presença do presidente da Câmara Municipal de Ourém, Luís Miguel Albuquerque, e do vereador Filipe Baptista, numa das sessões.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1746
    03-12-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1746
    03-12-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1746
    03-12-2025
    Capa Vale Tejo
    03-12-2025
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar