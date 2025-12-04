Cultura | 04-12-2025 18:00
Biblioteca Municipal Marcelino Mesquita celebra 69 anos com encontro literário
foto dr
A sessão de aniversário está marcada para sábado, dia 6 de Dezembro, e inclui uma conversa com a escritora Margarida Rebelo Pinto, assim como uma sessão de autógrafos.
A Biblioteca Municipal Marcelino Mesquita, inaugurada em 1956, assinala este mês 69 anos, estando as comemorações oficiais marcadas para este sábado, 6 de Dezembro, às 15h00, numa tarde especial dedicada aos leitores.
A convidada central da celebração é Margarida Rebelo Pinto, que estará presente para um encontro informal onde falará sobre o seu percurso literário, o seu processo criativo e a construção de personagens. O seu romance mais recente, "A Grande Ilusão", deverá ser um dos temas da conversa, terminando o evento com uma sessão de autógrafos aberta a todos os participantes. A entrada é livre e não é necessária inscrição.
