uma parceria com o Jornal Expresso
04/12/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cultura | 04-12-2025 19:01

Mercado da Estrelinha enche Tomar de animação e espírito natalício

natal
FOTO DR
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Iniciativa conta com música, actividades para todas as idades, recriações históricas, pinturas faciais, estátuas vivas e muitas surpresas.



A edição de Natal do Mercado da Estrelinha vai decorrer na Rua Amorim Rosa (Norte), em Tomar, nos dias 6, 7 e 8 de Dezembro. A iniciativa vai contar com música, actividades para todas as idades, recriações históricas, pinturas faciais, estátuas vivas e muitas surpresas. O Pai Natal também vai marcar presença. O Mercado da Estrelinha é organizado pela Junta de Freguesia de São João Baptista e Santa Maria dos Olivais, com apoio da Câmara de Tomar.
No sábado, dia 6, há aula de zumba de manhã e actuação da ThomarSellium de tarde. No domingo, dia 7, o Coro de Natal do CIRE anima a manhã. A tarde vai ser preenchida com a actuação da Trebaruna e Párias da Thomar Honoris, pinturas faciais e estátuas vivas alusivas ao Natal. Finalmente, na segunda-feira, dia 8, a Tuna Cavaleiras de Sellium actua de manhã e o Coro da Universidade Sénior de Tomar abrilhanta a tarde.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1746
    03-12-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1746
    03-12-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1746
    03-12-2025
    Capa Vale Tejo
    03-12-2025
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar