Mercado da Estrelinha enche Tomar de animação e espírito natalício





A edição de Natal do Mercado da Estrelinha vai decorrer na Rua Amorim Rosa (Norte), em Tomar, nos dias 6, 7 e 8 de Dezembro. A iniciativa vai contar com música, actividades para todas as idades, recriações históricas, pinturas faciais, estátuas vivas e muitas surpresas. O Pai Natal também vai marcar presença. O Mercado da Estrelinha é organizado pela Junta de Freguesia de São João Baptista e Santa Maria dos Olivais, com apoio da Câmara de Tomar.

No sábado, dia 6, há aula de zumba de manhã e actuação da ThomarSellium de tarde. No domingo, dia 7, o Coro de Natal do CIRE anima a manhã. A tarde vai ser preenchida com a actuação da Trebaruna e Párias da Thomar Honoris, pinturas faciais e estátuas vivas alusivas ao Natal. Finalmente, na segunda-feira, dia 8, a Tuna Cavaleiras de Sellium actua de manhã e o Coro da Universidade Sénior de Tomar abrilhanta a tarde.