Politécnico de Tomar assinala Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres

O Instituto Politécnico de Tomar (IPT) assinalou o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres, comemorado a 25 de Novembro, com a exposição interativa “Vozes Silenciadas”. Instalada no átrio do edifício principal do campus, a iniciativa constituiu um convite à reflexão, à consciência e à responsabilidade colectiva sobre esta causa, tendo cada um também registado o seu compromisso para a eliminação da violência contra as mulheres num mural.

A exposição foi inspirada na instalação Zapatos Rojos, da artista mexicana Elina Chauvet — concebida em 2009 após o assassinato da irmã pelo companheiro — e homenageia as mulheres vítimas de violência doméstica. Os sapatos vermelhos assumem-se como um símbolo da violência contra as mulheres, representando o sangue derramado pelas vítimas, a dor e as vidas interrompidas pelo feminicídio, mas também o amor e a vida que não chegaram a florescer.

Durante a inauguração, o Presidente do IPT, João Freitas Coroado, frisou tratar-se de um "dia muito sério" e que "qualquer forma de violência deve ser condenada e denunciada", crendo que este dia assinala a responsabilidade que cada cidadão tem no sentido de mitigar o flagelo da violência doméstica. "Todos os dias temos de estar muito atentos ao que nos rodeia, nomeadamente no que concerne à violência", alertou, sublinhando que este é um tipo de violência muitas vezes encoberto e que deve ser denunciado, saudando a iniciativa e reafirmando que todas as formas de violência "são absolutamente condenáveis".

A iniciativa foi organizada pelo Grupo Diversidade e Inclusão, inserida no Plano de Igualdade, Diversidade e Inclusão do IPT 2025-2028, tendo sido ainda deixado um apelo final à comunidade académica para que ninguém se cale e para que todas as mulheres possam viver com dignidade, respeito e segurança.