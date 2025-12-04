Tertúlia sobre poesia natalícia, visita a exposição sobre Camões, e uma mini feira do livro com edições de O MIRANTE e da Rosmaninho- Editora de Arte.

Tertúlia e feira da poesia em Constância no próximo sábado às 16 horas

A Casa-Memória de Camões, em Constância, vai organizar mais uma tertúlia de poesia, desta vez com textos que evocam a época natalícia.

A organização justifica a iniciativa por considerar que “O Natal tem uma relação muito especial com a poesia. Não há poeta que alguma vez não lhe tenha dedicado uns versos”. É isso que organizadores com a ajuda dos participantes se propõem descobrir a partir das 16 horas e até final da tarde.

Está ainda programada uma visita à exposição de pintura (recentemente instalada) sobre Fernando Pessoa, da autoria de Norberto Nunes.

Haverá ainda uma mini feira do livro com edições de O MIRANTE e Rosmaninho- Editora de Arte, que é a outra chancela do jornal. No total estarão em exposição cerca de meia centena de livros, na sua grande maioria de poesia ou sobre poesia.