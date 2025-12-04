Tomar recebe concerto especial de Natal com Rita Guerra

Uma noite ao som de Michael Bublé é o mote para um concerto especial de Natal que vai decorrer no Cine-Teatro Paraíso, em Tomar, a 5 de Dezembro. A abrilhantar o espectáculo vai estar a cantora Rita Guerra. A iniciativa, organizada pelo Município de Tomar, tem arranque marcado para as 21h30.

Entre os temas de Michael Bublé que vão ser interpretados estão alguns êxitos da sua carreira como os originais Home, Lost, Haven´t Met You Yet e outros celebrizados por grandes nomes da música.