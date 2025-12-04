uma parceria com o Jornal Expresso
Cultura | 04-12-2025 13:46

XMAS MARKET regressa ao Celeiro da Patriarcal em Vila Franca de Xira
foto CMVFX
Evento tem entrada livre e estará aberto este fim-de-semana.

O Celeiro da Patriarcal, em Vila Franca de Xira, volta a transformar-se num espaço de celebração natalícia com a realização do XMAS MARKET, que decorre de 6 a 8 de Dezembro. O evento, de entrada livre, reúne cerca de 40 comerciantes do concelho, oferecendo uma ampla variedade de sugestões de compras para esta quadra festiva, com destaque para os sectores da moda e acessórios, mas também com opções de artigos de outras áreas.
Promovido pela Câmara de Vila Franca de Xira, o evento integra a família de eventos “X MARKET”, conceito lançado em 2024 no âmbito do projecto Bairros Comerciais Digitais, financiado por fundos europeus do Plano de Recuperação e Resiliência. A primeira edição decorreu a 21 de Setembro de 2024, no Jardim Municipal Constantino Palha. Em Março de 2025, o Celeiro da Patriarcal recebeu o X MARKET BLOOM, dedicado à primavera, e em setembro do mesmo ano o X MARKET regressou ao jardim municipal, onde registou uma afluência recorde de 17 mil visitantes.
Com um formato indoor e pensada para dinamizar o comércio local, esta edição natalícia promete criar um ambiente acolhedor, convidando visitantes de todas as idades a descobrir produtos únicos e a apoiar os produtores e lojas do concelho.
O evento estará aberto nos dias 6 e 7 de dezembro, entre as 10h e as 20h, e a 8 de dezembro, feriado, das 10h às 18h. Uma oportunidade para quem procura presentes originais e quer viver o espírito natalício no coração de Vila Franca de Xira.

