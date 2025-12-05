Magia de Natal invadiu a Carregueira com mostra de artesanato

O espírito do Natal chegou à freguesia da Carregueira, no concelho da Chamusca, com uma actividade que juntou várias famílias no polivalente da aldeia. O evento “Nosso Natal” realizou-se nos dias 29 e 30 de Novembro, um “fim-de-semana que superou, e muito, todas as expectativas”, refere a junta de freguesia em comunicado. “O nosso coração está cheio de gratidão. Aos expositores da 13.ª Mostra de Artesanato, que deram corpo ao talento e às tradições das nossas mãos, trazendo peças únicas cheias de história e alma. Aos grupos que subiram ao palco, da ternura das nossas AAAF à força da Tuna da Universidade Sénior da Carregueira, da alegria contagiante das Bandas da SFIRC e à beleza dos Ranchos, cada actuação foi um presente que nos ofereceram”, lê-se na nota.

O comunicado termina com um agradecimento às “famílias, amigos, crianças e avós, que partilharam o mesmo sorriso. Foi a celebração do que mais valorizamos, os laços que nos unem, o espírito de comunidade e a beleza de construirmos memórias juntos”, conclui.