Comboios em miniatura pararam em Alverca e receberam centenas de visitantes

Uma década depois da primeira edição, a exposição Locomodels Expo regressou a Alverca no último fim de semana para assinalar uma data especial: os 10 anos do Grupo de Modelismo Ferroviário de Alverca (GMFA). O evento, de entrada gratuita e que tem vindo a crescer desde a primeira edição, reuniu expositores, associações e entusiastas de todo o país no Pavilhão do Futebol Clube de Alverca.

Luís Antunes, responsável da organização e membro do GMFA, recordou a O MIRANTE o percurso do evento ao longo da última década. “É a terceira vez que organizamos a Locomodels Expo. A primeira foi na Gago Coutinho, a segunda no pavilhão municipal e agora aqui no Pavilhão do Futebol Clube de Alverca”, explicou. A primeira edição foi, de resto, o pavio que levou à criação do grupo, que hoje reúne quase duas dezenas de membros.

Na edição deste ano, explica o responsável, estiveram expostos quase meio quilómetro de linhas de comboio em miniatura, um dos valores mais altos que a cidade ribatejana já acolheu, com dioramas que recriaram vários cenários nacionais, incluindo o da Linha do Tua. “É um diorama na escala 1:1000, tão minucioso que são precisos óculos ou lentes para ver bem tudo o que ali está”, explica o dirigente.

A diversidade de módulos, maquetes e dioramas presentes foi possível graças não apenas aos contributos dos membros do GMFA como a entusiastas de todo o país que se reuniram em Alverca durante o fim de semana. Entre os destaques estiveram também os quase 20 metros de um módulo que recriava a estação da Várzea Lusianes, bem como uma impressionante maquete de uma estação da Beira Alta. O certame contou ainda com cerca de 20 profissionais e recebeu a visita de entidades locais, incluindo os presidentes da câmara e da junta.



Alverca e os comboios

A cidade de Alverca esteve desde a génese da ferrovia em Portugal no mapa nacional do comboio, um facto que para muitos entusiastas dos comboios deve ser preservado e potenciado. “Ainda hoje muita gente vai para o trabalho de comboio. É uma máquina que está muito ligada às vidas de todos nós no concelho”, defende Alberto Sousa, entusiasta que tem uma colecção particular de comboios em miniatura.

Também Luís Antunes, do GMFA, lembra que Alverca tem uma ligação umbilical com os comboios. “É uma paixão que uniu todos os alverquenses desde o berço do comboio”, defendeu. A primeira estação da cidade, recorde-se, foi inaugurada a 28 de Outubro de 1856, tendo passado depois por várias reabilitações, a última das quais em 2022, com um investimento para melhorar as plataformas, impermeabilização, coberturas e colocação de iluminação LED.