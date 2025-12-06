uma parceria com o Jornal Expresso
06/12/2025

Cultura | 06-12-2025 07:00

Peça “A Última Cassete” com ante-estreia no Teatro Clube Ribeirense
foto dr
O Teatro Clube Ribeirense, na Ribeira de Santarém, recebe na noite de sábado, 6 de Dezembro, pelas 21h30, a ante-estreia da peça de teatro “A Última Cassete”.

Trata-se de uma criação original com texto de Mara Sofia Jorge e representação de André dos Santos Vieira, que partilham a autoria da encenação com Ana Avelino.
Segundo a informação disponibilizada, a peça acompanha a história de Álvaro de Andrade, um homem que regressa ao vale da infância para fugir aos seus problemas, confrontando-se com recordações, segredos e fantasmas que ficaram por resolver. É um espectáculo intimista, com vídeo e som em cena, sobre temas difíceis como o luto e a solidão, mas com enorme cuidado, respeito e sensibilidade — abrindo espaço para conversa, identificação e reflexão.
O bilhete custa 2 euros e a receita reverte, na totalidade, para o Teatro Clube Ribeirense.

