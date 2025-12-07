Abrantes volta a celebrar o Natal com um mercadinho, espectáculos infantis e festa de Ano Novo

A cidade de Abrantes volta a celebrar o Natal com um mercadinho, iluminação especial e a festa de passagem de ano na Praça Barão da Batalha, num programa que arranca segunda-feira e se estende até 10 de Janeiro. As festividades começam com a chegada do Pai Natal à Praça Barão da Batalha, seguida de uma parada pelas ruas do centro histórico de Abrantes. Ainda na segunda-feira é inaugurado o Mercadinho de Natal no Jardim da República, com uma pista de gelo, um carrossel parisiense, a Casa do Pai Natal e a Fábrica de Natal.

Até Janeiro o município de Abrantes promove múltiplas actividades para todas as idades, incluindo oficinas temáticas na Fábrica de Natal, uma exposição de presépios no Welcome Center entre terça-feira e 6 de Janeiro, além da festa jovem “O Som deste Natal”, no Mercado Municipal. A 6 de Dezembro, além de uma “cãominhada”, haverá sessões infantis na Bebeteca e o espectáculo “A História En’Cantada do Natal”. Também nesse dia serão acesas as luzes de Natal no centro histórico, que incluem uma árvore luminosa instalada na torre de telecomunicações do Alto de Santo António. Com 90 mil lâmpadas e 1.800 metros de tubo luminoso, a estrutura tem 75 metros de altura e será visível a mais de 25 quilómetros, funcionando até 6 de Janeiro. A iluminação de Natal engloba 23 ruas, largos e praças do centro histórico, três rotundas principais e seis edifícios municipais, incluindo a câmara municipal, mercado municipal, Biblioteca António Botto e o MIAA – Museu Ibérico de Arqueologia e Arte. O programa infantil prossegue ao longo do mês, com diversos espectáculos na Praça Barão da Batalha e no centro histórico.

O Concerto de Natal realiza-se a 14 de Dezembro, na Igreja de São Vicente, com o Orfeão de Abrantes e o Orfeão de Estremoz Tomaz Alcaide. Paralelamente, a cidade promove o Sorteio de Natal, dinamizado pela Associação Comercial e Empresarial de Abrantes, Constância, Sardoal, Mação e Vila de Rei, com apoio do município. A iniciativa decorre entre segunda-feira e 6 de Janeiro de 2026 e destina-se a todos os consumidores que realizem compras nos 73 estabelecimentos aderentes, recebendo cupões por cada 10 euros gastos, até ao limite de seis cupões por compra. O sorteio realiza-se a 10 de Janeiro de 2026, com prémios no valor total de 3.250 euros, distribuídos em 20 vales de compras. Dentro das acções de dinamização e envolvimento comunitário, realiza-se também a iniciativa “Agora, Vote na Magia do Natal”, igualmente entre segunda-feira e 6 de Janeiro, permitindo aos cidadãos eleger ‘online’ o estabelecimento mais representativo do espírito natalício da cidade. Participam os mesmos 73 estabelecimentos aderentes, sendo o prémio um vale de 100 euros para compras na plataforma agora.abrantes.pt.

A passagem de ano está marcada para a Praça Barão da Batalha, a partir das 23:00, com animação musical de Rasilmar e Danni Vita, e a 10 de Janeiro realiza-se o concerto de Ano Novo, na Sociedade Artística Tramagalense, com o grupo Tune Up Voices.