07/12/2025

Cultura | 07-12-2025 10:00

Concerto de Ano Novo em Santarém com vertente solidária

Concerto de Ano Novo em Santarém com vertente solidária
foto Nuno Seabra
A Orquestra Filarmónica Portuguesa é a protagonista do Concerto de Ano Novo que vai decorrer em Santarém no dia 11 de Janeiro de 2026. A receita de bilheteira reverte, na totalidade, para três instituições do concelho.

Santarém vai receber o tradicional Concerto de Ano Novo no dia 11 de Janeiro de 2026, com actuação da Orquestra Filarmónica Portuguesa, dirigida pelo maestro Osvaldo Ferreira. O espetáculo tem lugar no grande auditório do Centro Nacional de Exposições de Santarém (CNEMA). O programa será centrado nas clássicas valsas vienenses da família Strauss, polkas e outras peças de carácter festivo.
O evento continua a ter uma vertente solidária. O bilhete tem preço único de 5 euros, revertendo a receita, na totalidade, para três instituições de apoio social do concelho de Santarém: Centro Social Interparoquial de Santarém, Centro Social Serra do Alecrim e Santa Casa da Misericórdia de Pernes.
Os bilhetes estão à venda a partir de 5 de Dezembro, através da BOL, bem como nas lojas Worten, FNAC e na bilheteira do Teatro Sá Bandeira, que funciona de terça a sexta-feira, das 10h00 às 12h00 e das 14h00 às 16h00.

