07/12/2025

 38 anos do jornal o Mirante
Cultura | 07-12-2025 10:00

Feira do Livro de Samora Correia no Palácio do Infantado até 20 de Dezembro

O público tem respondido em massa ao programa da 27.ª edição, marcada por sessões extra e um ambiente inspirado no universo de Charlie e a Fábrica de Chocolate.

A Feira do Livro de Samora Correia está a decorrer com forte adesão do público, que tem esgotado as sessões e levado à realização de actividades extra ao longo dos últimos dias, no Palácio do Infantado.
Organizada pela Câmara Municipal de Benavente, a 27.ª edição do evento abraça este ano o imaginário de Charlie e a Fábrica de Chocolate, de Roald Dahl, recriando um ambiente fantástico que tem conquistado visitantes de várias zonas do país. A autarquia destaca que as sessões com escritores e a Hora do Conto têm registado lotação esgotada, obrigando à duplicação de horários para acomodar o entusiasmo dos leitores mais novos e mais velhos.
Com entrada livre, a Feira do Livro tem reunido um programa diversificado, com workshops criativos, apresentações de livros, espectáculos, momentos culturais e acções de mediação da leitura. Segundo a organização, o evento tem “surpreendido pela positiva” quem passa pelo recinto, reforçando a ideia de que a iniciativa é já uma aposta consolidada no calendário cultural do concelho.
As actividades prolongam-se até 20 de Dezembro e foram pensadas para todos os públicos, dos amantes de livros aos que começam agora a descobrir o prazer da leitura.

