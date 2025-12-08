Concerto de Natal na Póvoa de Santa Iria reúne jovens músicos

O Conservatório Silva Marques, da Sociedade Euterpe Alhandrense, apresenta, no próximo dia 12 de Dezembro, às 21h30, um Concerto de Natal na Igreja Paroquial da Póvoa de Santa Iria, com a interpretação da “Oratória de Natal”, de Camille Saint-Saëns.

O concerto conta com a colaboração de alunos de canto da Escola Artística de Música do Conservatório Nacional, numa produção que junta diferentes formações musicais e reforça a ligação entre instituições do ensino artístico especializado.

A emblemática obra do repertório sacro francês, para orquestra, coro, órgão e solistas, será apresentada com entrada livre, num momento de celebração e partilha musical aberto à comunidade.