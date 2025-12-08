uma parceria com o Jornal Expresso
Cultura | 08-12-2025 14:30

Convento de Cristo é um dos monumentos nacionais fechados hoje devido a greve

O Convento de Cristo, a Fortaleza de Sagres, o Castelo e o Paço dos Duques de Bragança estão encerrados esta segunda-feira, 8 de Dezembro, feriado nacional, devido à greve dos trabalhadores de museus e monumentos nacionais em dias feriados, disse à Lusa fonte sindical.

Abertos parcialmente estão os palácios nacionais da Ajuda e de Mafra, naquele que é o último dia do ano em que trabalhadores dos museus e monumentos nacionais cumprem greve aos dias feriados, por falta de respostas do Governo, acrescentou à Lusa Orlando Almeida, da Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais (FNSTFPS), que convoca a paralisação.

O dirigente sindical frisou ainda que a greve tem “uma dimensão menor”, “ainda que com uma expressão boa”, à semelhança do que acontecera no passado dia 01, já que a “maior parte dos equipamentos encerra à segunda-feira”, como é o caso dos museus.

Os trabalhadores de portaria e vigilância dos 38 equipamentos tutelados pela empresa pública Museus e Monumentos de Portugal (MMP) têm cumprido greves ao longo do ano, em dias feriados, face à falta de respostas do Governo às suas reivindicações

Convocada pela FNSTFPS, a greve tem encerrado vários museus e monumentos pelo país, alguns dos mais visitados em Portugal, nos feriados, ao longo do ano.

Entre as reivindicações dos trabalhadores dos museus e monumentos está a “justa compensação” do trabalho prestado em dias feriados.

A paralisação, convocada pela FNSTFPS, decorre desde a Páscoa, em abril, mas os trabalhadores já tinham estado em greve durante vários meses em 2024 pelo mesmo motivo.

De acordo com a federação sindical, os trabalhadores dos museus, monumentos e sítios arqueológicos de tutela pública recebem, em dias feriado, menos de 20 euros líquidos, valor que consideram "insuficiente e injusto".

