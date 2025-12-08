uma parceria com o Jornal Expresso
Cultura | 08-12-2025 12:00

CROA Alenquer suspende adopções de animais durante época natalícia
Foto: CM Alenquer
Entre 15 de Dezembro de 2025 e 5 de Janeiro de 2026, o Centro de Recolha Oficial de Animais de Alenquer não realizará adopções, alertando para a importância da responsabilidade na escolha de um animal de companhia.

O Centro de Recolha Oficial de Animais (CROA) de Alenquer vai suspender as adopções de animais entre 15 de Dezembro de 2025 e 5 de Janeiro de 2026.
Esta medida enquadra-se no contexto da época festiva e visa reforçar a importância da adopção responsável, apelando à população para que não ofereça animais como presentes de Natal.
“Durante esta quadra, marcada pela generosidade e pelo espírito de partilha, é comum surgir a intenção de oferecer um animal de estimação. Contudo, um animal não é um bem efémero: é um ser vivo que exige cuidados permanentes, atenção, afeto e disponibilidade, muito para além do entusiasmo momentâneo”, lê-se na nota do município.
O CROA Alenquer recorda que todos os que ponderam adoptar um animal devem reflectir de forma consciente sobre as responsabilidades associadas à adopção, assegurar condições estáveis e duradouras que garantam o bem-estar do animal e evitar decisões precipitadas ou motivadas apenas pelo simbolismo da quadra natalícia.
“A adopção de um animal deve ser entendida como um compromisso para a vida, assente na responsabilidade, dedicação e respeito”, sublinha o município.

