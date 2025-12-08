uma parceria com o Jornal Expresso
08/12/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cultura | 08-12-2025 10:00

Euterpe Alhandrense assinalou 163 anos com olhos postos na remodelação das instalações

Euterpe Alhandrense assinalou 163 anos com olhos postos na remodelação das instalações
foto Sociedade Euterpe Alhandrense
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

O 163.º aniversário da Sociedade Euterpe Alhandrense reuniu sócios, alunos e autarcas. Direcção defende remodelação das instalações e revisão do projecto de reabilitação do Teatro Salvador Marques.

A Sociedade Euterpe Alhandrense (SEA) celebrou o seu 163º aniversário, num evento que reuniu cerca de 400 pessoas na sua sede social. As comemorações incluíram a distinção dos sócios com 25 e 50 anos de filiação e actuações do Grupo Coral e da Banda da Sociedade Euterpe Alhandrense.
Na cerimónia, Jorge Zacarias, presidente da direção, destacou a importância da remodelação das instalações, de forma a garantir melhores condições para os cerca de 500 alunos do conservatório e para as diversas actividades culturais que se desenvolvem na sede. Na sua intervenção, alertou ainda para a necessidade da Câmara de Vila Franca de Xira de rever o projecto do Teatro Salvador Marques, sublinhando que a proposta actual não responde às exigências da programação e produção de espectáculos contemporâneos. Entre as críticas apontadas, referiu-se à dimensão insuficiente da boca de cena e do palco, bem como à limitação da visibilidade, que afeta cerca de 40% dos lugares.
O aniversário contou ainda com intervenções de Nuno Silva, presidente da Junta de Freguesia de Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz e pela vereadora da cultura na autarquia de VFX, Manuela Ralha.
“A Sociedade Euterpe Alhandrense reafirma, assim, o seu compromisso com a cultura, a música e a formação artística, mantendo-se como uma referência
incontornável na vida cultural da região”, sublinha a SEA.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1746
    03-12-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1746
    03-12-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1746
    03-12-2025
    Capa Vale Tejo
    03-12-2025
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar