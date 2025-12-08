Euterpe Alhandrense assinalou 163 anos com olhos postos na remodelação das instalações

A Sociedade Euterpe Alhandrense (SEA) celebrou o seu 163º aniversário, num evento que reuniu cerca de 400 pessoas na sua sede social. As comemorações incluíram a distinção dos sócios com 25 e 50 anos de filiação e actuações do Grupo Coral e da Banda da Sociedade Euterpe Alhandrense.

Na cerimónia, Jorge Zacarias, presidente da direção, destacou a importância da remodelação das instalações, de forma a garantir melhores condições para os cerca de 500 alunos do conservatório e para as diversas actividades culturais que se desenvolvem na sede. Na sua intervenção, alertou ainda para a necessidade da Câmara de Vila Franca de Xira de rever o projecto do Teatro Salvador Marques, sublinhando que a proposta actual não responde às exigências da programação e produção de espectáculos contemporâneos. Entre as críticas apontadas, referiu-se à dimensão insuficiente da boca de cena e do palco, bem como à limitação da visibilidade, que afeta cerca de 40% dos lugares.

O aniversário contou ainda com intervenções de Nuno Silva, presidente da Junta de Freguesia de Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz e pela vereadora da cultura na autarquia de VFX, Manuela Ralha.

“A Sociedade Euterpe Alhandrense reafirma, assim, o seu compromisso com a cultura, a música e a formação artística, mantendo-se como uma referência

incontornável na vida cultural da região”, sublinha a SEA.