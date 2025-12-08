Festival de Sopas aqueceu o Mercado Municipal do Forte da Casa

O Mercado Municipal do Forte da Casa recebeu a segunda edição do Festival de Sopas, organizado pelo Clube Recreativo e Cultural do Forte da Casa. A entrada na iniciativa dava direito a uma tigela para degustar as doze sopas a concurso e, no final, já com a barriga cheia, votar na preferida. Estiveram a concurso sopas mais tradicionais, como a Juliana, Sopa da Pedra, Caldo Verde ou Sopa Portuguesa. Porém, houve também quem arriscasse, apresentando propostas como a sopa brasileira ou a sopa de tomate com coentros e ovos escalfados.

Suelen confeccionou a sopa brasileira, que leva carne de vaca, bacon, chouriço, batata, cenoura, abóbora cabotiá e massa. O tipo de abóbora faz toda a diferença nesta sopa, diz a O MIRANTE, sendo que no Brasil é feita com esparguete, mas no festival optou por massa cotovelo. O festival começou às 12h00 e prolongou-se até às 21h00, contando, ao longo do dia, com animação musical a cargo de Os Dez AfinAdos, Maré da Saudade, Flor de Chá, Pauta Frenética e Toy Matias.



Festival de Sopas com margem para crescer

Marco Rodrigues, presidente da direcção do clube, afirma que, nesta segunda edição do festival, estiveram presentes mais bancas de artesanato, mantendo-se os moldes da primeira edição. As sopas a concurso foram confeccionadas por restaurantes e também por membros da colectividade, estando o concurso aberto a todos os que desejem participar na disputa pelo prémio de melhor sopa.

As verbas angariadas no festival destinam-se a fazer face às despesas diárias do clube, mas, acima de tudo, a dinamizar a freguesia. Segundo o dirigente, o festival já se realizou em Abril e a ideia é promovê-lo duas ou três vezes por ano.