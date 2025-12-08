Horário especial na Biblioteca Municipal de Santarém na época de Natal

O horário de funcionamento da Biblioteca Municipal de Santarém vai sofrer alteração entre 22 e 31 de Dezembro, ajustando-se à quadra festiva. De segunda a sexta-feira, o espaço estará aberto ao público das 9h30 às 12h30 e das 14h00 às 18h00, informou a Câmara de Santarém.

A Sala de Leitura Bernardo Santareno mantém o horário habitual, das 9h30 às 18h00, em regime contínuo. No entanto, vai estar encerrada, excepcionalmente, em dois sábados: 27 de Dezembro e 3 de Janeiro. O município apela à compreensão dos utilizadores para estes ajustamentos temporários.