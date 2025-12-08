uma parceria com o Jornal Expresso
08/12/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cultura | 08-12-2025 07:00

Sociedade Filarmónica Benaventense celebra o Natal com gala aberta à comunidade

Sociedade Filarmónica Benaventense celebra o Natal com gala aberta à comunidade
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A Sociedade Filarmónica Benaventense prepara-se para abrir as portas ao espírito natalício, juntando música, tradição e o envolvimento das famílias.

A Sociedade Filarmónica Benaventense (SFB) promove no dia 13 de Dezembro de 2025, pelas 10h00, a sua Gala de Natal, iniciativa que terá lugar na sede da colectividade.
A iniciativa pretende reunir músicos, associados e população numa celebração marcada pelo ambiente festivo e pela tradição da época.
A gala assinala mais um momento de convívio e partilha no seio da instituição, que ao longo do ano mantém uma actividade regular de formação musical e dinamização cultural no concelho.
Recorde-se que no início de Novembro, o Cine-Teatro de Benavente foi palco de um concerto comemorativo que assinalou o 154.º aniversário da Banda da Sociedade Filarmónica Benaventense, esta que é considerada a mais antiga colectividade do concelho.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1746
    03-12-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1746
    03-12-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1746
    03-12-2025
    Capa Vale Tejo
    03-12-2025
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar