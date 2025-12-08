Sociedade Filarmónica Benaventense celebra o Natal com gala aberta à comunidade

A Sociedade Filarmónica Benaventense (SFB) promove no dia 13 de Dezembro de 2025, pelas 10h00, a sua Gala de Natal, iniciativa que terá lugar na sede da colectividade.

A iniciativa pretende reunir músicos, associados e população numa celebração marcada pelo ambiente festivo e pela tradição da época.

A gala assinala mais um momento de convívio e partilha no seio da instituição, que ao longo do ano mantém uma actividade regular de formação musical e dinamização cultural no concelho.

Recorde-se que no início de Novembro, o Cine-Teatro de Benavente foi palco de um concerto comemorativo que assinalou o 154.º aniversário da Banda da Sociedade Filarmónica Benaventense, esta que é considerada a mais antiga colectividade do concelho.