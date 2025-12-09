uma parceria com o Jornal Expresso
Cultura | 09-12-2025 07:00

Concerto de Natal reúne coros no Sobralinho para interpretar “Magnificat”

musica instrumentos
foto ilustrativa
A Associação Coral Ares Novos anunciou a realização do seu tradicional Concerto de Natal, marcado para dia 13 de Dezembro, às 21h00, na Igreja do Sobralinho. O evento contará com a participação conjunta do Grupo Coral Ares Novos e do Coro das Nações, num espectáculo que promete trazer ao público uma atmosfera musical especial nesta época festiva.
O programa terá como destaque a interpretação de “Magnificat”, obra do compositor Kim André Arnesen, reconhecida pela sua intensidade emocional e pela modernidade da sua escrita coral. A actuação contará ainda com a voz da soprano Cecília Rodrigues, cuja presença acrescentará brilho à execução da peça. A Associação Coral Ares Novos deixa o convite a toda a comunidade para participar neste momento cultural e celebrar a época natalícia através da música. A entrada é livre.

