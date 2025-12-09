uma parceria com o Jornal Expresso
09/12/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cultura | 09-12-2025 18:00

ISLA inaugurou biblioteca comunitária em Santarém

ISLA inaugurou biblioteca comunitária em Santarém
FOTO – CM Santarém
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A Biblioteca Comunitária “Portas de Leitura”, promovida pelo ISLA Santarém, está disponível no Jardim da Liberdade, em Santarém.

A Biblioteca Comunitária “Portas de Leitura”, promovida pelo ISLA Santarém, está disponível no Jardim da Liberdade, em Santarém, desde dia 5 de Dezembro, numa iniciativa integrada na comemoração do Dia Internacional do Voluntariado e no projecto ISLA Voluntário, que conta com o apoio do município.

Domingos Santos Martinho, presidente do ISLA Santarém, e Filipa Martinho, administradora delegada da instituição de ensino, foram os anfitriões da cerimónia que contou com a presença do vereador da Cultura e vice-presidente da Câmara de Santarém, Emanuel Campo. O autarca enalteceu a iniciativa do projecto ISLA Voluntário e deixou o desafio de ser replicado pelas juntas de freguesia do concelho, de forma a promover o acesso gratuito à leitura.

A utilização desta biblioteca ao ar livre é gratuita, pelo que todos podem retirar, trocar ou deixar livros, não sendo obrigatório devolver o mesmo livro. Solicita-se apenas que cada um, traga outro livro, de forma a manter o equilíbrio da colecção e garantir que haja sempre livros disponíveis para recolha.

O ISLA Santarém deixa o apelo para que todos mantenham os livros em bom estado de conservação, não danifiquem, não vandalizem e não sujem, de forma a manter viva esta porta de acesso à leitura, cultura e partilha.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1746
    03-12-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1746
    03-12-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1746
    03-12-2025
    Capa Vale Tejo
    03-12-2025
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar