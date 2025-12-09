Manel Cruz, Chico César e Tó Trips marcam nova programação do Teatro Virgínia





A agenda para o próximo ano do Teatro Virgínia, em Torres Novas, arranca a 10 de Janeiro com Manel Cruz, que apresenta o espectáculo “Cru”, combinando novas canções com o trabalho do passado. No dia 17 de janeiro sobe ao palco Adolfo Luxúria Canibal, vocalista dos Mão Morta, que combina leitura de textos e poemas com música ao piano e teclados. A programação prossegue a 14 de Fevereiro com Carolina de Deus, enquanto, no dia 21, Hugo Sousa apresenta o espectáculo de comédia “Premissas”, numa atuação que integra a sua digressão nacional e internacional.

Em Março, o palco do Virgínia recebe o músico e compositor brasileiro Chico César, no dia 13, celebrando os 30 anos do álbum “Aos Vivos”, obra gravada apenas com voz e violão que revelou o artista ao grande público. No dia 28, Tó Trips & The Fake Latinos apresentam um concerto que mistura rock de estrada com influências latinas. A programação inclui ainda apresentações “fora de portas”. A peça “Raízes que me contam”, do Teatro Meia Via, será apresentada em Liteiros a 31 de Janeiro e em Pedrogão a 7 de Fevereiro. A 27 de Março, a Casa do Povo de Riachos recebe “Plebeias e Rainhas”, do TER – Teatro Experimental de Riachos, um mosaico de vozes femininas que atravessa cinco séculos de dramaturgia.

A 31 de Janeiro, a Sociedade Musical União e Trabalho (SMUT) apresenta “Lapas em Concerto – Entre Grutas e Encantos”, e a 21 de Março a Sociedade Filarmónica Euterpe Meiaviense celebra “130 Anos – Sons de Uma História”, homenageando mais de um século de actividade cultural ininterrupta. No teatro, destaque para a comédia “O Sexo e a Idade”, a 7 de Março, que aborda amizade, frustrações e conflitos masculinos, com interpretação de Jorge Mourato, Pedro Teixeira, Diogo Valsassina e Manuel Marques. As sessões semanais de cinema mantêm-se às terças-feiras, às 21h30. Os ingressos estarão à venda a partir de 9 de Dezembro na bilheteira do Virgínia, pontos Fnac e Worten, e ‘online’ em bol.pt.