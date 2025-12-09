Mercadinho de Natal em São João da Ribeira

O Mercadinho de Natal de São João da Ribeira vai acontecer entre 11 e 14 de Dezembro, junto à Igreja Paroquial

O Mercadinho de Natal de São João da Ribeira vai acontecer entre 11 e 14 de Dezembro, junto à Igreja Paroquial da localidade do concelho de Rio Maior. A iniciativa é organizada pela ZOI – Cultura, Desporto e Turismo, com o apoio da Junta de Freguesia de São João da Ribeira e Ribeira de São João e da Câmara de Rio Maior.