Cultura | 09-12-2025 18:00
Mercadinho de Natal em São João da Ribeira
foto ilustrativa
O Mercadinho de Natal de São João da Ribeira vai acontecer entre 11 e 14 de Dezembro, junto à Igreja Paroquial
O Mercadinho de Natal de São João da Ribeira vai acontecer entre 11 e 14 de Dezembro, junto à Igreja Paroquial da localidade do concelho de Rio Maior. A iniciativa é organizada pela ZOI – Cultura, Desporto e Turismo, com o apoio da Junta de Freguesia de São João da Ribeira e Ribeira de São João e da Câmara de Rio Maior.
