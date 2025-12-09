Presépio Vivo em Chãos até final de Dezembro

A primeira edição do Presépio Vivo em Chãos foi inaugurada no sábado, 6 de Dezembro, e pode ser visitada até final do mês de Dezembro

A primeira edição do Presépio Vivo em Chãos foi inaugurada no sábado, 6 de Dezembro, e pode ser visitada até final do mês de Dezembro na aldeia serrana de Chão, na freguesia de Alcobertas, concelho de Rio Maior. O popular rebanho local vai estar presente aos fins de semana e nos feriados.



A iniciativa, promovida pela Cooperativa Terra Chã, foi inaugurada com o acender da fogueira tradicional, momento que contou com a presença dos vereadores da Câmara de Rio Maior Miguel Santos Miguel Paulo.