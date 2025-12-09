Programação natalícia reforça dinamização do comércio em Salvaterra de Magos

A campanha “Natal e a Economia Local” continua a marcar o mês de Dezembro no concelho de Salvaterra de Magos, com iniciativas dirigidas a todas as idades e com novas formas de incentivar as compras no comércio de proximidade.

Na edição de 2025 aderiram mais de duas centenas de estabelecimentos, distribuídos pelas seis freguesias do concelho. A Câmara Municipal mantém a distribuição gratuita de senhas nas lojas participantes e, por cada compra superior a 20 euros, os clientes habilitam-se a vales de compras entre 50 e 300 euros, uma acção dinamizada em parceria com a Associação dos Comerciantes dos Concelhos de Coruche e Salvaterra de Magos. Paralelamente, segue em curso o projecto Arte(s) na(s) Montra(s), que envolve lojistas, artesãos, produtores e artistas plásticos na decoração criativa das montras de Natal.

O fim-de-semana reserva várias propostas no âmbito da Feira do Livro e dos espectáculos infantis, que voltam a contar com a presença do Pai Natal. Na manhã de sábado, 6 de Dezembro, pelas 11h00, a Biblioteca Municipal de Salvaterra de Magos recebe a enfermeira Andreia Amaral, que apresenta o livro “SOS Mamã”, um guia dirigido a mães, pais e cuidadores sobre dúvidas frequentes nos primeiros anos de vida das crianças.

No domingo, 7 de Dezembro, a programação inicia-se no Mercado de Cultura de Marinhais, às 10h30, com o musical infantil “Natal, Procura-se”, pelo grupo Monólogo Produções. Às 15h00, a Associação Humanitária do Granho acolhe o espectáculo “A Magia do Natal”, com o mágico Tiago Tomé.

A tarde continua em Marinhais, onde a Feira do Livro regressa às 15h30 para um encontro com a poesia. A autora Preciosa Covas apresentará o seu livro mais recente, “Tecendo a existência”.

A estas iniciativas somam-se diversas actividades organizadas por associações, colectividades, IPSS’s, comissões de festas e juntas de freguesia, entre as quais espectáculos solidários, noites de fados, mercadinhos de Natal e festivais de sopas.