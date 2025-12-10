Arruda dos Vinhos reserva verba para novo nó do Cabeço da Rosa na A9

2026 deverá ser o ano em que fica pronto o estudo de impacto de tráfego encomendado pelos municípios de Arruda dos Vinhos, Loures e Vila Franca de Xira para dar força à reivindicação de construção de um novo nó de acesso à Auto-Estrada 9 (A9-CREL), no chamado Cabeço da Rosa, entre Arruda dos Vinhos e Alverca. Para fazer face à despesa que caberá ao município de Arruda dos Vinhos este já reservou uma rúbrica para custear parte da elaboração do estudo no seu orçamento, que foi aprovado na última semana em reunião de câmara.

O novo nó é considerado estruturante para os concelhos de Loures, Arruda dos Vinhos e Vila Franca de Xira, especialmente para a cidade de Alverca. Já devia estar na fase final de conclusão mas não está a avançar à velocidade esperada pelos autarcas. Paulo Pinto, vice-presidente da Câmara de Arruda dos Vinhos, já tinha lamentado no verão a demora na conclusão do documento. Agora Carlos Alves, eleito presidente nas últimas autárquicas, diz esperar que o estudo fique pronto nos primeiros meses de 2026. O novo nó a criar na zona do Cabeço da Rosa é considerado fundamental para o desenvolvimento dos três concelhos, em particular Arruda dos Vinhos e Vila Franca de Xira, em especial para a cidade de Alverca.

Em Outubro do ano passado, recorde-se, Arruda dos Vinhos e Loures assinaram um protocolo de cooperação visando a aquisição do estudo de impacte de tráfego. O acordo teve como objectivo o lançamento de um procedimento pré-contratual público para a aquisição do Estudo de Impacte de Tráfego, com vista à implementação de um novo nó na A9/A10, em Loures, com ligação à Estrada Municipal 1250 e Estrada Nacional 116 (Cabeço da Rosa), a qual beneficiará as populações dos municípios envolvidos.

Os primeiros contactos entre os três municípios para tornar o nó uma realidade aconteceram em Janeiro de 2022, como O MIRANTE noticiou, quando as quatro juntas de freguesia dos concelhos de Vila Franca de Xira, Arruda dos Vinhos e Loures exigiram a construção do novo nó de acesso, assinando uma carta conjunta. São Tiago dos Velhos e Arranhó (Arruda dos Vinhos), Bucelas (Loures) e a União de Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho (Vila Franca de Xira) defenderam a importância da obra, que continua inscrita no Plano Nacional de Investimentos 2030.