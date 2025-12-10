uma parceria com o Jornal Expresso
Cultura | 10-12-2025 15:00

Santarém e Tomar com espectáculos e actividades do Teatro Nacional D. Maria II

teatro palco espectáculo
foto ilustrativa
Teatro Nacional D. Maria II mantém espectáculos e actividades noutros concelhos do país, nomeadamente em Santarém e Tomar.

O Teatro Nacional D. Maria II (TNDM) vai manter uma programação diversificada noutros espaços de Lisboa e noutros concelhos do país, segundo o anúncio feito pela instituição. A programação de Janeiro a Julho de 2026 do TNDM inclui espectáculos, actividades para público infantojuvenil e escolas, lançamentos de livros e ciclos de formação, atingindo localidades como Santarém, Tomar, Coimbra, Ílhavo, Leiria, Lousã, Matosinhos, Ponta Delgada, Tondela, Vale de Cambra, além do concelho de Lisboa.
O Teatro Sá da Bandeira, em Santarém, recebe um espectáculo a 28 de Março), e em Tomar realiza-se a 30 de Maio.
O TNDM, em Lisboa, anunciou a reabertura do seu edifício sede, no Rossio, em Lisboa, entre 22 de Junho e 25 de Julho de 2026, com um programa intitulado “Prólogo”, e o regresso à actividade regular dois meses mais tarde, em 18 de Setembro, com o início da temporada 2026/2027. Encerrado desde 31 de Dezembro de 2022, para uma “profunda intervenção” que abrange a requalificação, o restauro e a renovação de várias áreas do edifício, o D. Maria II regressará à actividade depois de obras de 9,8 milhões de euros, um investimento efectuado no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

