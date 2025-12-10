uma parceria com o Jornal Expresso
10/12/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cultura | 10-12-2025 07:00

Tomar recebe concerto inédito de “Jazz Sinfónico no Natal”

musica instrumentos
foto ilustrativa
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Orquestra Sinfónica de Thomar e a Orquestra Jazz de Tomar juntam-se, no próximo dia 20 de Dezembro, no Cine-Teatro Paraíso.

O Palco do Cine-Teatro Paraíso, em Tomar, vai receber no próximo dia 20 de Dezembro a Orquestra Sinfónica de Thomas e a Orquestra Jazz de Tomar, que vão apresentar o espectáculo “Jazz Sinfónico no Natal”, um concerto especial que marca o encerramento da temporada e promete uma fusão inédita entre o universo sinfónico e a sonoridade do jazz.
O espectáculo reúne temas clássicos e emblemáticos da época natalícia, apresentados numa estética híbrida que combina arranjos e orquestrações do pianista Joaquim Roberto com a direcção musical de Simão Francisco, maestro titular da Orquestra Sinfónica. A iniciativa pretende oferecer ao público uma experiência musical envolvente, que celebra o espírito natalício de forma inesperada e memorável.
O concerto, considerado pela organização um dos momentos mais marcantes do ano, pretende não só destacar o talento das duas formações tomarenses, como também proporcionar um serão “culturalmente inesquecível”.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1746
    03-12-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1746
    03-12-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1746
    03-12-2025
    Capa Vale Tejo
    03-12-2025
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar