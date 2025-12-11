Adaptação de peça de Camões para ver em Santarém

O Teatro Sá da Bandeira, em Santarém, recebe na noite de sexta-feira, 12 de Dezembro, pelas 21h30, a peça `Auto das Anfitriãs´, uma criação de Inês Vaz e Pedro Baptista.

O Teatro Sá da Bandeira, em Santarém, recebe na noite de sexta-feira, 12 de Dezembro, pelas 21h30, a peça `Auto das Anfitriãs´, uma criação de Inês Vaz e Pedro Baptista. A partir do` Auto dos Anfitriãs´, uma das peças menos conhecidas de Luís Vaz de Camões, esta adaptação revisita o texto camoniano com humor, irreverência e uma leitura crítica profundamente actual.

Com ingterpretações de Cire Ndiaye, Inês Vaz, João Grosso, José Neves e participação especial de Tita Maravil, o espectáculo integra o projecto Próxima Cena, promovido pelo Teatro Nacional D. Maria II, Fundação `La Caixa´ e BPI. Os bilhetes custam 5 euros.