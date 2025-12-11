Cultura | 11-12-2025 12:00
Cãominhada de Natal em Santarém
O Centro de Recolha Oficial de Animais de Santarém vai organizar no sábado, 13 de Dezembro, uma Cãominhada com início marcado para as 16h30, no Jardim da República.
O CROAS – Centro de Recolha Oficial de Animais de Santarém vai organizar no sábado, 13 de Dezembro, uma Cãominhada com início marcado para as 16h30, no Jardim da República. A iniciativa para cães e respectivos donos vai percorrer diversas artérias do centro histórico e termina no Jardim da Liberdade, no Reino do Natal. O objectivo é juntar patudos, famílias e espírito natalício, bastando aos participantes colocarem trela no seu cão e levar sacos para recolha de dejectos.
