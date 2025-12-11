uma parceria com o Jornal Expresso
11/12/2025

 38 anos do jornal o Mirante
Cultura | 11-12-2025 12:52

Póvoa do Conde vai ter “Conversas com História”, dia 27 de Dezembro, às 17 horas

Póvoa do Conde é um lugar da freguesia de Abitureiras, a 15 minutos Santarém, para onde António Montez voltou para viver na/e da terra e envolver-se na comunidade. “Conversas com História” acaba com a degustação de uma sopa da pedra.

António Montez deixou a vida atribulada de Lisboa e regressou à casa de família em Póvoa do Conde para plantar couves e batatas, apanhar a azeitona e viver da terra; a idade e os anos de trabalho também já lhe permitem esse desafogo de não ter que correr muito para chegar onde quer. Amante de viagens e fotografia, é ainda um dinamizador cultural que gosta de trabalhar para a comunidade. Resolveu por isso animar a aldeia da Póvoa do Conde, um lugar que vem no mapa, mas que poucos conhecem, para realizar conversas com as pessoas da terra que têm histórias para contar. A primeira sessão vai ser no dia 27 de dezembro às 17 horas. O primeiro convidado só podia ser uma das figuras da terra com mais idade e saber enciclopédica: António Oliveira Montez, octogenário, o pai do organizador, que certamente vai contar muitas histórias da aldeia e da região que o filho já esqueceu e que os convidados vão querer conhecer. Conversas com História é como se chama a iniciativa que, acreditando nos créditos do organizador, vai encher as medidas a quem aceitar o desafio de viajar até à Póvoa do Conde no dia 27, um sábado à tarde que, com sol ou chuva, será passado numa sala de uma escola à temperatura ideal.

Uma nota importante: no final da conversa o organizador promete uma sopa da pedra para reconfortar os estômagos dos convidados antes de se fazerem à estrada. A sala não é grande, por isso o melhor é chegar a horas para não ficar de pé.

Uma última informação que pode ser útil: Póvoa do Conde fica a 15 minutos de Santarém e é uma aldeia onde moram poucas almas, mas todas elas boas, que se recomendam a quem nunca se perdeu para aqueles lados.

