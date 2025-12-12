Coro Notas Soltas celebra o Natal com concerto em VFX

Concerto de Natal está marcado para dia 14 de Dezembro na Igreja da Misericórdia, em Vila Franca de Xira.

O Coro Notas Soltas de Vila Franca de Xira vai realizar o seu concerto de Natal no próximo domingo, dia 14 de Dezembro.

Sob a direcção de Ana Paula Mendes o concerto está agendado paras as 16h00 na Igreja da Misericórdia, em Vila Franca de Xira. O concerto terá ainda um apontamento musical com acompanhamento ao piano pela professora Lali Asanashvili.