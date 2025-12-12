Festa de Natal na Casa do Povo de Arcena

A Casa do Povo de Arcena vai realizar a sua Festa de Natal no próximo domingo, dia 14 de Dezembro, na sede da colectividade.

A festa está marcada para as 15h30 e conta com demonstracções das secções desportivas e musiciais da casa do povo e presépio vivo. A Academia Concertina de Lisboa vai subir ao palco enquanto convidada.