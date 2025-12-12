uma parceria com o Jornal Expresso
Cultura | 12-12-2025 18:00

Galeria Municipal do Entroncamento acolhe exposição “Traços de Alma”

artes
foto ilustrativa
A mostra integra o projecto DEVIR 2025 e apresenta obras da artista Samaia em vários materiais, desde o óleo ao azulejo.

A Galeria Municipal do Entroncamento recebe, entre 13 e 20 de Dezembro, a exposição de arte sacra “Traços de Alma”, da artista Samaia, uma mostra que integra o projecto DEVIR 2025 e à qual o município convida o público a mergulhar na "profundidade da expressão pessoal".
A autora apresenta um conjunto de obras desenvolvidas em vários materiais, desde óleo, azulejo, tecido e a gesso, explorando a espiritualidade através da expressão pessoal. A proposta passa por mostrar como “cada traço é uma história única”, conduzindo os visitantes a uma viagem sensorial onde a arte e a essência se entrelaçam, criando "conexões que tocam e enlevam a alma" com quem as observa.
A inauguração está marcada para sábado, 13 de Dezembro, às 17h00, podendo posteriormente ser visitada até ao dia 20 de Dezembro, de terça a sexta-feira, entre as 14h00 e as 18h00. Aos sábados pode ser visitada entre as 10h00 e as 13h00 e as 14h00 e as 18h00 e aos domingos e feriados, entre as 15h00 e as 18h00.

